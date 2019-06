Tutino e Palmiero, l'entourage a CN24: "Andranno in riitro con il Napoli: sono pronti per giocare in A"

Ultimissime calcio Napoli - Luigi Matrecano, membro dell'entourage dell'agenzia che cura gli interessi di Palmiero e Tutino ha rilasciato alcune dichiarazioni a CN24 LIVE

Mercato Napoli, parla l'agente di Tutino e Palmiero

"Tutino e Palmiero? Mi aspettavo un campionato del genere da parte loro, partiranno con il napoli in ritiro e poi Ancelotti deciderà cosa fare. Anche secondo il club sono pronti per giocare in A ma non si sa se nel Napoli o altrove: ci siamo affidati a mister Carlo. La nostra intenzione è crescere passo dopo passo, due ragazzi giovani come Luca e Gennaro hanno bisogno di fare tante gare. Ciciretti? Anche lui partirà per il ritiro di Dimaro"