Turrini: "Con la Juve un tempo buttato. Samp-Napoli? Si deciderà sugli esterni”

Napoli Calcio - Ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Turrini:

“Novellino? A Napoli era un allenatore che pretendeva molto, un gran lavoratore, fissato per la tattica e per la conoscenza degli avversari. Mi rivedevo molto in Callejon nel Napoli degli ultimi tempi. Juve-Napoli? Nel primo tempo la Juve ha avuto la supremazia. Il Napoli nel primo tempo è stato timido, nel secondo ha messo in difficoltà la Juventus, è stato un grande Napoli. Samp-Napoli? La chiave della partita sarà sugli esterni ei duelli fanno la differenza. Il Napoli sulle fasce ha quantità e qualità. Se il Napoli ha tutti gli effettivi non lascia scampo a nessuno e credo debba giocarsela fino in fondo”.