Turrini a CN24: "Raspadori può consacrarsi a Napoli. Se dovesse chiamarmi gli consiglierei di giocare con gli azzurri" | ESCLUSIVA

Calcio Napoli - Francesco Turrini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Raspadori in prospettiva sarebbe un grande colpo, deve ancora dimostrare tutto il potenziale. Negli utlimi due anni ha giocato con continuità. A Napoli può crescere definitivamente. Quando lo allenavo io si trovava bene come prima punta perché sa legare il gioco e sa dove andare in area di rigore quando arriva la palla. In generale ha fatto bene anche in altri ruoli, ma a mio avviso il ruolo di punta centrale è quello dove lo vedo meglio. Ha grande esplosività per andare nello spazio oltre a doti tecniche. Se ho sentito Giacomo? Gli mando dei messaggi quando segna, se mi chiamerà gli parlerò benissimo di Napoli chiaramente (ride ndr). Ha grande personalità, ce l'ha nel suo dna"