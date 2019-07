Matteo Salvini, vice premier e leader della Lega, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Quarta repubblica", trasmissione in onda su Rete 4. Ecco quanto da lui affermato:

"Io Balotelli l'avrei proprio arrestato! Ti pare che ti butti in motorino? Vi rendete conto che siamo alla follia? Allora domani lanciamo l’auto usata nel Tevere. Facciamo girare l’economia lanciando i motorini? Higuain? Non mi piace, non mi piacciono i traditori, chi cambia squadra come si cambiano le mutande".