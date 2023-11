Tudor, l'ex compagno di squadra a CN24: "E' la figura autoritaria che mancava dopo Spalletti"

Felice Piccolo, ex compagno di squadra di Igor Tudor, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre)

"Conosco umanamente Tudor, forse è la figura in cui si cerca l'autorità dopo aver mandato via Spalletti. Igor è molto diretto però dietro questo omone di due metri si nasconde una grande umanità. Ha una carriera importante, fai fatica a ribattergli qualcosa. E' diretto, ha autorità, ma riesce a parlarti negli occhi faccia faccia. Tudor alla Juventus ha avuto poca forza, mi riferisco all'esperienza con Pirlo. Quando è diventato poi primo allenatore ha fatto piuttosto bene. Lui è un mix tra allenatore e gestore, è un po' Allegri e un po' De Zerbi. Ha iniziato avendo come riferimento Gasperini puntando molto sull'uomo contro uomo, con la qualità offensiva del Napoli penso sia una soluzione giusta. Questo Napoli non può andare fuori dal gioco che passa da Lobotka puntando poi sull'uno contro uno sulle ali. Prima avevi Kim in difesa e il 50% del pericolo lo annusavi prima. Oggi non avendolo fai fatica, il coreano era la vera forza degli azzurri in fase difensiva. Era una certezza".