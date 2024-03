Trombetti: "Non mi sorprendo mai quando si tratta di De Laurentiis: se mi dicessero di averlo visto su un cavallo alato ci crederei"

“Secondo me ieri la Juve poteva vincere ma per la legge dei grandi numeri ieri la fortuna ci ha restituito quello che ci ha tolto a Cagliari. Il caso, la fortuna, sono fattori che incidono nel calcio. Però sul campionato si bilanciano gli episodi positivi e quelli negativi. La cosa che vorrei farvi osservare è che, al di là della fortuna o della sfortuna, il Napoli - ha detto l’accademico Guido Trombetti a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - ha subito il pareggio e subito dopo è ripartito per vincere la partita. Questa cosa mi fa pensare ad una metamorfosi molto positiva nella testa dei giocatori che hanno riacquistato sicurezza"

"Questo dato è importantissimo e forse va ascritto alle capacità di Calzona. In merito al rigore sbagliato io credo che nel Napoli nessuno sappia battere i rigori. E credo che Calzona si debba organizzare perché a Barcellona il Napoli potrebbe andare ai rigori e chi tirerà? Di Calzona sono molto contento perché oltre ad essere molto bravo ha una grande capacità di colloquio con i calciatori, è ascoltato e amato. Questo mi dicono persone che hanno lavorato con lui per oltre un anno. Calzona è un uomo ascoltato e amato dai calciatori che vedo più sereni. Sulla questione Dazn vi dico che io non mi sorprendo mai di nulla quando si tratta di De Laurentiis. Se qualcuno mi dicesse di aver visto il presidente in giro su un cavallo alato io ci crederei. Infine, fatemi dire una cosa: non sono un odiatore seriale e quindi non odio né la Juve né gli juventini perché per me sono avversari calcistici. Non mi piacciono gli eccessi. Terribile, quindi, quanto accaduto ieri allo stadio al Prof. Ascierto. Un beduino ha sputato addosso a Paolo Ascierto solo perché è un tifoso della Juve. Per me è assurdo e noi dobbiamo dire ad alta voce che queste cose sono intollerabili. Ed io chiedo scusa a nome di tutti i tifosi sani e per bene al prof. Ascierto”