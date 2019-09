Trombetti: "Incomprensione tra società e tifosi, così si spiegano i pochi abbonati! Comunicazione errata su James ed Icardi"

Notizie Calcio - L'ex Rettore della Federico II, Guido Trombetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha pochi abbonati perché, secondo me, si è creata una forma di incomunicabilità, incomprensione tra società e tifosi. E' un paradosso perché da quando è arrivato De Laurentiis la squadra ha sempre migliorato il rendimento, è diventata una realtà sia a livello nazionale che internazionale e per questo credo che ci siano tutti i motivi per abbonarsi. Prendiamo la campagna acquisti, c'è stata una comunicazione sbagliata perché il Napoli ha tenuto accesi i riflettori su Icardi e James, che non sono arrivati mentre non è stata valorizzata l'operazione Lozano, il giocatore più pagato di tutta la storia del Napoli, ma anche quelle per Manolas o Elmas".