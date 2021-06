Trombetti: "Ho parlato con ADL, è felicissimo di Spalletti. Gattuso ha avuto problemi ovunque"

Guido Trombetti, Rettore emerito dell'Università Federico ll, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ho parlato tanto con il presidente De Laurentiis di Spalletti, è davvero molto felice di questa scelta. Io mi auguro che alla fine Insigne rinnovi, ma o deve andare via o rinnovare entro il ritiro. Non ha assolutamente senso far iniziare una stagiona a Spalletti con diversi big in scadenza di contratto. Gattuso è stato cacciato ovunque, dal Milan, dal Napoli e dalla Fiorentina ancor pirma di iniziare e non è stato voluto dal Tottenham, qualche problema avrà allora".