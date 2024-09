Trombetti: "Dumas o De Laurentiis?"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il prof. Guido Trombetti con il suo editoriale: "De Laurentiis è un guascone, in qualche maniera, nei suoi atteggiamenti ricorda D’Artagnan. Sono passati 20 anni dal suo ingresso nel Napoli e non può non venire in mente il grande romanzo di Dumas ‘Vent’anni dopo’ che è considerato il seguito dei Tre Moschettieri. Non c’è stato un quotidiano che non abbia ricordato la scadenza del ventennale di De Laurentiis e noi non possiamo che accodarci ai giudizi lusinghieri. Il Napoli era quasi assente nei Ranking Europei ed ha scalato posizioni mai raggiunte, ma ricordiamo anche che al di là delle 4 coppe e lo scudetto, c’è da osservare che, in fondo, De Laurentiis in questa sua avventura non è stato fortunatissimo, perché due scudetti non li ha agguantati ed erano lì ad un soffio.

Mi è stato chiesto chi è stato, per me, il migliore dei presidenti. Rispedisco la domanda al mittente perché eventi che si verificano a 40 o 50 anni l’uno dall’altro non possono essere comparati, perché le cose mutano e non ha senso. Ciò che è certamente vero è che De Laurentiis ha segnato una stagione luminosa nella storia del Napoli e che quest’anno, con grande coraggio, ha cambiato completamente il suo rapporto con la squadra, gestione e imprenditoria, facendo una campagna acquisti eccellente e che quest’anno, ancora, ci regala una speranza: che il Napoli possa essere un grande protagonista di questa stagione".