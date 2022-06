Trombetti: "Addio Mertens, avete visto cosa ha fatto la Juve con Dybala?"

Guido Trombetti è intervenuto alla trasmissione Radiofonica Radio Goal in onda su radio Kiss Kiss Napoli:

Sono convinto che il legame di Mertens a Napoli non credo sia finto. Questo però non deve incidere sulla scelta della società di tenere o meno un calciatore. La valutazione tecnica, economica e finanziaria è qualcosa di freddo Qua si sta facendo confusione. Sono convinto che Mertens poteva avere a Napoli un ruolo dirigenziale, alla Maldini, alla Nedved. Ha tutte le caratteristiche per poterlo fare.

Prima o poi un calciatore deve passare o no? Mertens è stato a Napoli circa 9 anni. Mertens si può sostituire poi se il Napoli non lo sostituisce è un altro discorso. La Juve ha fatto un comunicato freddo dichiarando che Dybala non rientrava più nei piani della società. Anche il Barcellona anni fa ha salutato Messi. Ma può essere mai che a Napoli ne dobbiamo fare un dramma, una questione di vita o di morte. Poi rientra anche il discorso della morsa-ricatto degli agenti dei calciatori che hanno tutto l'interesse di portare i calciatori in scadenza.