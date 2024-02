Troise: "Una frase di Calzona su Raspadori lascia pensare che potremmo vederlo in un altro ruolo"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere della Sera Ciro Troise, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Una frase di Calzona su Giacomo Raspadori mi lascia pensare che in futuro potremmo vederlo in un altro ruolo in campo, già ai tempi di Spalletti in Turchia fu provato da mezz’ala al posto di Piotr Zielinski.

In difesa sicuramente ci sarà Pasquale Mazzocchi terzino al posto di Giovanni Di Lorenzo, a sinistra mi aspetto Mario Rui anche per una questione di costruzione del gioco dal basso, rispolverata contro il Barcellona”