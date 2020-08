Troise: "Rinnovo di Zielinski una telenovela. Non facile arrivare a Reguilon, Siviglia e Chelsea hanno un vantaggio sul Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il rinnovo di Zielinski è una telenovela ormai e lo stesso vale anche per i vari Maksimovic, Hysaj. Ci sono nove discorsi incerti relativi ai rinnovi. Se dovessero partire sia Maksimovic che Koulibaly, servirebbe un altro centrale, magari con maggiore esperienza. Per questo si era vociferato di Vertonghen prima del suo accordo con il Benfica. Non sarà facile prendere Reguilon, anche perché bisogna convincerlo ad accettare di non giocare la Champions League. Lo rivorrebbe il Siviglia, c’è il Chelsea ed entrambe fanno la Champions. La recompra può essere un’apertura importante per la formula. Il Napoli, in attesa dell’addio di Ghoulam, sta valutando se prendere giocatori come Reguilon o Emerson Palmieri o giovani come Karbownik”.