Troise: "Perplesso da uno tra Cajuste e Natan, ecco cosa serviva"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Ciro Troise è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

"Gaetano? Se fosse arrivato Veiga sarebbe partito, ha avuto sondaggi da diversi club ma a questo punto penso che resterà inazzurro. Demme al momento c’è è ma come se non ci fosse, quindi ci sono centrocampisti, poi nel mercato non si sa mai.

Numericamente il centrocampo è pronto, Anguissa non ci sarà per un mese (per via della coppa d’Africa, ndr.) ed è arrivato un profilo con quelle caratteristiche come Cajuste, Veiga era un’opportunità perché un talento di prospettiva, giocatore che nell’arco di qualche anno sarebbe diventato da Real Madrid o Bayern Monaco, il Napoli poteva anticipare i tempi ed assicurarselo, ma a centrocampo non ci sono necessità tecniche; sono perplesso però da Natan, serviva un centrale più pronto.

Non mi sorprenderebbe se il Napoli giocasse anche con n il -4-42, li il Napoli avrebbe ancora più spazio a centrocampo, è una soluzione vista anche in ritiro. Zanoli? Questa è una stagione particolare in cui non ci si fermerà mai, è impensabile che anche Di Lorenzo faccia tutte le partite, Zanoli però sa che lo spazio è poco e ha avuto l’interesse di club come Torino, Genoa e Sporting. Le parole di Garcia sono state chiare, ha fatto un tentativo pubblico di farlo stare tranquillo. Il mancato arrivo di Gabri Veiga con partenza di Demme da possibile spazio pe un investimento ma per me il Napoli chiuderà così”.