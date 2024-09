Troise: "Il Napoli cambia modulo? Conte ha lasciato intendere una cosa in conferenza"

“Cambio modulo per i nuovi innesti? Si può cambiare, sfruttando le diverse qualità dei calciatori a disposizione di Conte. Nell’ultima conferenza a Castel Volturno, il tecnico ha fatto intendere che vorrebbe proseguire lungo il solco a cui sta lavorando da due mesi, basato su principi di gioco chiari. Il Napoli - ha detto l’allenatore Francesco Troise a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live della sera (dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21) - per caratteristiche può giocare con il 3-4-2-1 e con il 4-3-3, col quale forse avrebbe maggior equilibrio anche quando perde palla e deve riaggredire". Di seguito la nota stampa:

"Il calcio di Conte vuol essere propositivo, per questo il cambiamento tattico potrebbe essere preso in considerazione ma tutto dipende dalle risposte dei calciatori in allenamento e solo Conte può avere il polso esatto di ciò che è meglio per il suo Napoli.

Neres/Politano? Una squadra che voglia lottare per vincere deve avere due alternative all’altezza per ogni ruolo, se i calciatori sono maturi sanno che la concorrenza funge da stimolo a far meglio e non da deterrente psicologico.

Qui è l’allenatore che deve saper gestire i singoli all’interno delle dinamiche di gruppo, durante gli allenamenti ma la competizione alza l’asticella delle ambizioni e permette ai professionisti di lavorare su se stessi e dare il meglio”