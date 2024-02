Troise: "I nuovi acquisti sono meno frustrati dai risultati precedenti, giusto dargli spazio"

Ciccio Troise è intervenuto nel corso della puntata odierna di "Solo per la maglia", programma in onda ogni giovedì alle 21:00 dal Museo Cam su Tele Club Italia e Netlike, per parlare del momento del Napoli ma non solo. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore:

"Questione razzismo negli stadi? Ce lo portiamo dietro da tanti anni. In Italia non riusciamo ad avere quella forza necessaria per mettere fine a questa situazione che discosta tantissimo da cosa rappresenta il calcio. Sono dell'idea che va bene lo sfottò goliardico ma che non debba sfociare in odio tra città perchè non fa bene allo sport, alle famiglie. Momento del Napoli? E' estremamente complesso tracciare un disegno relativo al percorso del Napoli. Ci sono stati troppi eventi che hanno, effettivamente, condizionato queste prestazioni altalenanti. Mister Mazzarri è riuscito a dare un po' più di equilibrio alla squadra, ma non continuità e spessore alle grandi qualità tecniche dei suoi calciatori. C'è bisogno di Osimhen che deve mettersi a disposizione della squadra e risolvere questi problemi. Spero che Victor, con i suoi gol e la sua personalità da leader carismatico, riesca a far sì che si ottengano risultati che portino tranquillità e continuità sia di rendimento che di risultati. Osimhen può risultare determinante per due motivi: il primo è che il Napoli, ultimamente, è poco presente in area di rigore, numericamente porta pochi uomini. Il secondo è che non riusciamo ad attaccare la profondità con quella cattiveria che, invece, appartiene eccome a Victor. Le sue qualità fanno bene al gioco di Mazzarri, dando anche imprevedibilità ad una squadra che non ne ha attualmente. Più spazio ai nuovi arrivati? Ritengo che sia giusto dare spazio a giocatori più liberi di testa, vogliosi di far bene e meno frustrati dai risultati precedenti. Anche l'aspetto psicologico può dare vantaggi a questi ragazzi, senza dimenticare le grandissime qualità tecniche però. Sistema di gioco? In sede di preparazione ogni tecnico cerca di lavorare su più sistemi. Ma, più di tutto, è importante che i concetti di gioco siano chiari. E mi riferisco al palleggio, all'impostazione del gioco, al mettere i calciatori nelle migliori condizioni possibili per far bene. Diamo delle alternative alle giocate di Kvara, ad esempio. Io, personalmente, non mi fossilizzerei sulla questione relativa ad un unico sistema di gioco. Traorè mezz'ala? E' un giocatore che fa bene quel ruolo, ma bisogna capire se riesce ad inserirsi bene in questi meccanismi. Il Napoli prima era ben consolidato, per chi subentrava non era difficile inserirsi. Oggi vediamo Zielinski e Anguissa ruotare tanto, occupando parecchie zone del centrocampo, finendo anche sulla linea degli attaccanti. Le qualità di Traorè possono, effettivamente, aiutare il ragazzo ma i suoi compagni devono metterlo a suo agio, dandogli fiducia. Ripeto, ha qualità e può fare sicuramente bene"