Troise a CN24: "Rinnovo Osimhen che può arrivare prima di Natale, altro incontro tra ADL-Calenda. Due obiettivi per il mercato di gennaio"

"Domani terza formazione consecutiva per il Napoli, con Natan ancora a sinistra. Ci saranno ancora altri controlli per Mario Rui ma è difficile che ci sarà col Cagliari, probabile in uno spezzone di Coppa Italia o con la Roma. Bisogna ritrovare la vittoria con il Cagliari.De Laurentiis è a Venezia e tornerà per la partita, ci sarà anche Calenda con cui si vuole chiudere il rinnovo di Osimhen prima di Natale. Andiamo però cauti perché ci sono già stati tantissimi incontri. Ingaggio da circa 10 milioni di euro, con una clausola sui 130 milioni di euro. La priorità del Napoli è prendere un centrocampista, non ci sono alternative valide ad Anguissa e Lobotka, Cajuste non è una riserva per nessuno dei due, ha caratteristiche differenti. Si pensa un colpo in difesa con un giocatore capace di fare sia il centrale che il terzino destro, così da poter liberare Zanoli che vuole giocare di più".