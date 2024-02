Troise a CN24: "Non mi aspettavo questa reazione del Napoli, serve ritrovare entusiasmo"

Ciro Troise del Corriere della Sera ha parlato ai nostri microfoni durante CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

"Non mi aspettavo la reazione del Napoli, invece c'è stata l'occasione anche per vincere. Il Napoli ha avuto la forza di pareggiare e si è vista la forza dei subentrati. Non si è mai visto un cambio allenatore a 48 ore dagli Ottavi di Finale, con il Barcellona di fronte che ha una rosa incredibile tra quelli che sono in campo e quelli che entrano da fuori. Il Napoli deve ritrovarsi e scalare posizioni in classifica da qui alla fine della stagione, serve entusiasmo. Non aveva trasferire Hamsik tre mesi qui a Napoli per ciò che ha rappresentato, al momento Calzona andrà via dopo l'ultima di campionato".