Troise a CN24: "Meluso? Non mi risulta che sarà il ds del Napoli l'anno prossimo. Su Calzona, Mazzarri e Garcia..."

Calciomercato Napoli - Il giornalista Ciro Troise è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il settore ospiti ieri ha dato una mano al Napoli, una squadra seguita da cinquemila tifosi nel settore a loro dedicato e sotto la pioggia, e che dopo l’1-0 aumenta i decibel della spinta, porta a immagini come Politano e Osimhen che incitano i tifosi. Il Sassuolo ha dato una grande mano, difensivamente non è mai stato all’altezza e la partita è andata nel verso giusto. Il tifo non serve a fare le feste, serve quando le cose non vanno bene ed è stato emozionante vedere la squadra sotto la curva come lo scorso anno.

Si è vista fiducia nel pressing alto ieri, il gol del pareggio è un manifesto perchè non vedevo da tempo un gol in pochi tocchi con il centrale difensivo che arriva in area a supportare l’azione. Ho rivisto ampiezza sugli esterni, la mezz’ala che viene dentro e l’esterno che si allarga: tutte cose che non vedevamo con continuità da tempo, e ciò è accaduto perchè Calzona in questo gioco ci crede mentre Garcia e Mazzarri non erano su questa linea di principio. Se il Napoli battesse la Juventus e l’Atalanta battesse il Bologna, si riaprirebbero i giochi Champions.

Stadio Maradona? Vorrei vedere un progetto ben avviato, ci sono tanti passaggi burocratici. Magari vedere un piano per consentire al Napoli di giocare al Maradona e ristrutturare un settore alla volta. Perdere gli Europei per il Comune di Napoli sarebbe un disastro, affidarlo con garanzie economiche al Napoli è una strada che può aiutare a risolvere il problema. E per il club sarebbe una occasione importante per aumentare il peso patrimoniale del club.

Raspadori-Juventus? A me risulta che i bianconeri stiano già lavorando per vendere Chiesa ed il sostituto individuato sarebbe Zaccagni della Lazio. Meluso? Non mi risulta che sarà il direttore sportivo del Napoli, sento parlare del post-Osimhen ma credo che la priorità sia il rafforzamento dei corpi intermedi tra De Laurentiis e squadra. E mi risulta che il Napoli troverà un direttore sportivo, con Micheli che tornerà al reparto scouting e lavorerà in tandem con il direttore sportivo. Nel momento in cui prendi Meluso un mese dopo l’allenatore, non avrà mai una certa forza”