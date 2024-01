Troise a CN24: "Chi critica Mazzarri dopo la prestazione di ieri è fuori dal mondo! Mercato? Ecco cosa mi aspetto"

Ciro Troise, collega del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di CN24 Live:

"Il Napoli rischia tutto e niente per l'affare Osimhen. Rispetto al caso Juve ovviamente, si tratterebbe di una sola operazione e non di un sistema di plusvalenze per falsificare il bilancio sul lungo periodo.

Se ci saranno elementi nuovi si potrà riaprire il processe rinviando a giudizio il Napoli. Quindi bisogna aspettare perchè sarà una questione molto lunga.

Mazzarri ha fatto una scelta da allenatore vero costruendo una squadra per limitare la Fiorentina stringendo il campo e rinforzando gli esterni. Ha limitato Bonaventura difendendo in soli 24 metri. Visto il momento del Napoli attuale ci può stare anche la difesa a tre che ha migliorato giocatori come Juan Jesus, Simeone e Lobotka autori di una grande prestazione.

Non so quanto il modulo sia replicabile in altre partite ma criticare Mazzarri dopo questa prestazione è fuori dal mondo. Il 4-3-3 con la difesa molto alta senza Kim è difficile da proporlo. Il Napoli non ha la forma, la fame e della lettura degli episodi di un anno fa e senza Kim che tirisolve le situazioni quando vieni sorpreso alle spalle della difesa, è normale che faccia fatica a fare il 4-3-3 senza abbasarti un po' come fa anche Ancelotti con il Real Madrid.

Simeone per attitudine sa gestire meglio le pressioni e per temperamento ti può essere più utile di Raspadori. Il Napoli deve ritrovare convinzione e col sistema di ieri l'argentino è più adatto rispetto all'ex Sassuolo.

Mi aspetto altri due rinforzi come Mangalà oppure un difensore come Theate e mi aspetto l'uscita di Zerbin e il rinnovo di Politano oltre alla chiusura per Popovic.

L'offerta dell'Al Shabab per Politano esiste ed è ottima ma la volontà del giocatore è quella di rinnovare. Ovvio che l'offerta araba crea delle schermaglie ma sono ottimista che si arrivi al prolungamento. Vedremo come andrà a finire".