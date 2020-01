Tripaldelli, lo scopritore a CN24: "Subito bene al debutto col Sassuolo. Anche l'Atalanta ci ha provato. Napoli? Sarebbe un sogno..."

Ultime calcio Napoli - Carmine Tascone è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Tripaldelli? Alla Promotion già faceva vedere le sue qualità. Giocava campionati importanti e al Sassuolo, al suo esordio ha fatto molto bene. L'Atalanta è stata la prima squadra a cercarlo. Tripaldelli è finalmente arrivato dove merita. Abita a 20 metri da casa sua, sarebbe un sogno andare allo stadio insieme a lui. Altro nostro prodotto è Corbo del Bologna".