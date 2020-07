Trevisani: "Se l'Atalanta avesse avuto solo il campionato sarebbe arrivata a 90 punti. Fossi in Gattuso punterei su Lozano"

Ultime calcio - Riccardo Trevisani, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ieri mi aspettavo subito il pareggio del Napoli dopo il primo goal dell’Atalanta. I nerazzurri sono a livello di Inter e Juventus, se avesse avuto solo il campionato forse sarebbe arrivata a quota 90 punti. Ho apprezzato tantissimo Gattuso in conferenza stampa, non sbaglia un’uscita pubblica come non sbagliava i tackle da giocare. Bisogna lavorare tanto per arrivare alla sfida col Barcellona col giusto approccio mentale, il Napoli deve continuare a giocare bene in campionato. Lozano? Non so se avrà spazio, ma se fossi Gattuso ci punterei visto che l’investimento è stato pesante”.