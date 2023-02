Trevisani: "Il Napoli deve credere alla Champions! In campionato puoi giocare anche con la Primavera"

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Con l’Eintracht è una sfida complicata per due ragioni. Il Napoli è talmente forte che può rischiare di sottovalutare gli avversari, che restano una compagine forte, che gioca bene e che ha un pubblico molto caldo. Quella tedesca è una formazione che non si batte da sola, servirà un Napoli intenso con un grande approccio soprattutto nella gara d’andata. Gli azzurri dovranno fare una partita importante, soprattutto in ottica futura visto che poi nel cammino Champions non si sa mai cosa può accadere visti anche i tanti scontri diretti tra le big. Negli eventuali quarti, con il vantaggio che hai, in campionato ti puoi permettere anche di far giocare la Primavera. La squadra di Spalletti, nella partita secca, se la può giocare con tutti!

Il decennio del napoli ha portato a risultati importanti, tanti secondi posti ed un calcio sempre molto bello da vedere. Quindi è arrivato il momento del giusto riconoscimento, magari anche più importante del previsto con la Champions. Sognare in grande si può, magari poi entri in una buona parte di tabellone e tutto può succedere".