Trevisani incantato dal Napoli: "Tre cose mi hanno impressionato particolarmente"

Napoli Calcio - Così Riccardo Tresivani si è pronunciato ieri sera a 'Pressing' in diretta sui canali Mediaset: "Tre cose mi hanno impressionato di questo Napoli. La prima: ha perso 4 giocatori che erano mezza squadra e non si vede la differenza, anzi gioca meglio. Otto vittorie consecutive: 3 in casa e 5 in trasferta ed è una squadra che gioca con o senza Osimhen, mentre prima la differenza la faceva. In ultimo: Champions League o Serie A gioca alla stessa maniera, come si è visto anche con l’Ajax".