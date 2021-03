Trevisani: "Il Napoli è a 3 punti dal terzo posto, cosa c'è da dire? Fanno ridere certe discussioni"

Napoli - Riccardo Trevisani, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Il Napoli ad un certo punto della stagione si è ritrovato senza mezza squadra e si è ritrovato senza interi reparti, come quello d'attacco. Osimhen sono 4 mesi che praticamente non gioca e Mertens è stato assente per due mesi. Se il Napoli vince il recupero con la Juve, è terzo. Cosa c'è da dire? Credo nulla. Questo non vuol dire che il Napoli non abbia commesso degli errori. Lozano è venuto a mancare anche lui nel suo momento migliore. Fanno ridere le discussioni sulla stagione del Napoli. Mertens? Ieri si stava per inventare un gol pazzesco".