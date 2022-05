Trevisani: "Cavani può ancora fare la differenza in Serie A! Bernardeschi? Al Napoli serve di meglio"

Il giornalista Riccardo Trevisani, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Per me Cavani è un calciatore straordinario che ha fatto benissimo. Ha 35 come anni come Benzema, ovviamente è imporante che non si crei confusione nelle gerarchie e Edinson se dovesse venire al Napoli dovrebbe accettare un ruolo di chioccia per il nigeriano che non giocherebbe tantissimo. Credo che in Italia, le sue 6 o 7 partite potrebbe ancora deciderle. Con l'addio di Insigne perdi qualcosa ma quello che conta è solo la maglia. Bernardeschi a 28 anni è svincolato e ciò dice tutto. Per sostituire Lozano o Politano devo prendere qualcuno di superiore".