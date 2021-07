Trentino, l'ass. al Turismo Failoni: "Siamo contenti di avere il Napoli e Spalletti a Dimaro, si tratta di ritorno atteso" [FOTO E VIDEO]

Ultime notizie Napoli - È iniziato poco prima delle 12.30 il ritiro 2021 della SSC Napoli a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, il primo della nuova era di Luciano Spalletti. La comitiva partenopea dopo il volo Napoli - Verona ha raggiunto il Trentino in pullman e allo Sport Hotel Rosatti è stata accolta dai padroni di casa Tito e Riccardo Rosatti.

Il Napoli va così a cifra doppia: infatti per il decimo anno trascorrerà una parte del mese di luglio a Dimaro dove – come tradizione – si gettano le basi della squadra che affronterà la prossima stagione aperta dall’incontro d’esordio con la neo promossa Venezia.

Un centinaio i giornalisti, fotografi e cameraman assiepati all’ingresso dell’albergo con altrettanti tifosi pronti a celebrare il rito della discesa della squadra dal pullman e l’ingresso nella blindatissima – come non mai in passato – struttura ricettiva della Val di Sole.

Ed è stato proprio il neo tecnico Luciano Spalletti ad aprire gli ingressi nell’hotel ormai divenuta storica casa degli azzurri a Dimaro Folgarida. Il padrone di casa Tito Rosatti ha fatto da Cicerone a Spalletti, pronto per iniziare la sua avventura in Val di Sole.

Tra i calciatori giunti a Dimaro, soprattutto Osimhen e Koulibaly hanno entusiasmato i napoletani che dopo due anni hanno riabbracciato la Val di Sole, considerato l’amicizia creatasi ormai tra i due popoli.

Supporteranno Spalletti nell’impatto con la Val Di Sole figure storiche del Napoli che quest’estate sono rientrate nel club e hanno già conosciuto le strutture di Dimaro qualche anno fa: il team manager Giuseppe Santoro, il preparatore atletico Francesco Sinatti e il collaboratore tecnico Francesco Calzona.

A dare il benvenuto alla squadra e ai tifosi partenopei in arrivo in Trentino è l’assessore al Turismo del Trentino Roberto Failoni:

“Si tratta di grande ritorno, particolarmente atteso dopo un anno di pausa. Siamo contenti di poter riavere SSC Napoli, il presidente De Laurentis, il neo tecnico Spalletti, tifosi e giornalisti nuovamente a Dimaro. Tutta la Val di Sole e la Comunità trentina si è spesa per garantire questo ritorno, garantendo la massima sicurezza ai nostri turisti. Benvenuto ai tifosi del Napoli”

Alle 17:30 ci sarà il primo allenamento al campo sportivo di Carciato davanti ai tifosi (700 i posti seduti disponibili nelle tre tribune previa prenotazione sul modulo apposito, sempre nel pieno rispetto della normativa antiCovid) che hanno acclamato il nuovo allenatore del Napoli già all’arrivo.