Traorè, l'ex agente: "Napoli? Lo terrei un altro anno in presito. Non so se Manna da solo possa sostituire Meluso"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonino Imborgia, ex agente di Traorè ed ex direttore generale della Salernitana quando c’era Palladino giocatore.

Calciomercato Napoli, parla l'ex agente di Traorè

“Traorè? Non sto seguendo tanto il Napoli però lui è un ragazzo particolare, deve avere le condizioni favorevoli per esprimersi. Ha tante qualità fisiche e tecniche, da quello che sento non sta convincendo, non sta facendo così bene, ma probabilmente è anche a causa di un infortunio che si sta portando dietro ed ha avuto anche la malaria. Tutte queste cose hanno fatto perdere continuità e condizione, ma sulle qualità del giocatore non ho alcun dubbio. Mi darei e gli darei più tempo per dare una valutazione su di lui, lo terrei un altro anno in prestito. I costi del valore oggi non sono giustificabili per quello che il giocatore ha fatto, è almeno un anno che non riesce a lasciare un’immagine positiva di lui, o quanto meno quella che aveva trasmesso negli anni addietro.

Traorè nasce mezzala poi a Sassuolo lo hanno avvicinato molto di più alla porta e lì ha fatto molto bene nonostante fosse molto restio al cambiamento del ruolo. Non parlo con Traorè da 2 anni, lui non digeriva stare vicino alla porta, ma la verità è che in quella posizione ha fatto tanti gol e tanti assist. Questo cambio era oggetto di discussione tra di noi e col Sassuolo, lui si sente centrocampista, ma se De Zerbi lo ha avvicinato alla porta non è uno sprovveduto.

Palladino l’ho avuto a 19 anni, l’ho preso dalla Juve e fece subito benissimo ed ha fatto una carriera importante. Ha sempre pesato le parole, è un ragazzo intelligente ed ha sempre provato ad adeguarsi al gruppo. Sa stare al mondo, ha conosciuto tanti allenatori e si è portato dietro tutto quello che gli hanno regalato, più di tutti Juric.

Giovanni Manna l’ho conosciuto a Lugano, ho avuto qualche incontro. E’ vispo, intelligente, intuitivo, attento e ambizioso. Era uno sconosciuto quando l’ho conosciuto, ma è un giovanissimo che è stato portato alla Juve da Paratici, ci è rimasto, ha fatto il suo percorso e non è un uomo di Giuntoli per cui si è guardato intorno. Non è mai stato però al comando da solo per cui non posso giudicarlo. Giuntoli aveva un percorso diverso da Manna, aveva già vinto. Ero sicuro che De Laurentiis prendesse Accardi: se Manna arriva con Accardi stiamo parlando di altra cosa, se invece arriva per sostituire Meluso non so. Credo che Giuntoli abbia guardato altrove e Manna ha capito che la Juve è in grande cambiamento perchè al momento la cosa sicura è Giuntoli e mi pare anche giusto che porti i suoi fedeli guardiani”.