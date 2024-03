Sportmediaset - Traore non sarà riscattato dal Napoli

Ultimissime di calciomercato da Carlo Landoni di SportMediast che parla dei movimenti del Napoli e della scelta della società su Traore che non sarà riscattato. Il club italiano ha preso in prestito l'ex centrocampista del Sassuolo dal Bournemouth e ha un riscatto di 25 milioni di euro. Alla fine la società di ADL ha deciso di non riscattare secondo Sportmediaset Traore che tornerà in Premier League. Da capire se ci sarà nei piani del Napoli in futuro per una cifra più bassa su cui trattare in estate.