Traorè, il primo allenatore: "Ho due aneddoti sul giovane Hamed: vi svelo il suo ruolo preferito" | ESCLUSIVA

Giuliano Bertolini, primo allenatore di Hamed Junior Traorè, è intervenuto in diretta

"Vederlo in una piazza importante con il Napoli è emozionante. Ho due aneddoti su di lui. Quando è arrivato in Italia sembrava chiuso, ma non lo era perché si ritrovò in un altro Paese e doveva imparare la lingua. Con il tempo si è ambientato diventando un burlone, un ragazzo che si è fatto volere bene dai compagni di squadra.

Traorè giocava con dei ragazzi di due anni più grandi di lui. Ad un certo punto decidiamo di darlo in prestito ad una squadra di un paese limitrofo al nostro per fare un torneo con dei suoi coetanei. Tra primo e secondo tempo di una gara, mi organizzo per andarlo a vedere. Il match era sullo 0-0, il mister della sua squadra lo aveva messo centravanti anche se non era la posizione preferita di Hamed. Lo vidi giù di morale, lo stimolai fino a quando non fece tre gol in 15'. Aveva dei numeri incredibili, una tecnica, una esplosività pazzesca.

L'altro aneddoto fu quando lo accompagnai all'Empoli. Fece due giornate con gli Allievi Nazionali, ad un certo punto fanno una gara interna e questi ragazzi dell'Empoli gli davano subito palla. Avevano avuto subito la percezione della sua forza. Ho accompagnato Junior quando veniva da noi a Reggio Emilia da Parma. In campo era da stimolare un po', se riuscivi a trovare il canale giusto ti faceva la differenza.

Secondo me ha il vantaggio di poter ricoprire più ruoli facendo anche dei passi in avanti dal punto di vista tecnico. Forse dover si esprime meglio è nel ruolo di mezzala sinistra. Mi piacerebbe vederlo nel ruolo di trequartista perché è molto forte nel passaggio filtrante e negli inserimenti tanto è vero che ha segnato abbastanza. Il ruolo di mezzala piace molto a Junior. Credo deve trovare la giusta sintonia con il mister. nelle sue esperienza passate con i vari allenatori, da Andreazzoli a De Zerbi, quello che gli ha fatto dare tanto è il rapporto che ha instaurato con il mister. A volte mi parlava di scontri anche con de Zerbi dove si dicevano tutto con grande franchezza per poi riaprtire subito".