Tramezzani: "Una sconfitta certe volte può darti la spinta, Gattuso ha scelto la via del dialogo con i giocatori"

Paolo Tramezzani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli esce da questa situazioni con il dialogo, come ha fatto Rino, se c’è la fiducia reciproca con i giocatori certe volte una sconfitta può darti una spinta. Ci sono i presupposti per una grande stagione. Ci sono 15-16 giocatori di alto livello a Napoli e ci sta che certe volte qualcuno sia scontento perché vuole giocare 90 minuti. Hysaj a sinistra riesce a dare copertura a Gattuso".