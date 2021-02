Tracollo Lazio, Inzaghi: "Non voglio scuse per la Champions: è mancata la reazione"

Simone Inzaghi e la sua Lazio vanno ancora ko. Dopo la debacle in Champions League contro il Bayern Monaco, i biancocelesti cadono anche col Hologna e a fine partita l'allenatore commenta così il risultato a Sky Sport: "Può capitare di sbagliare un rigore e prendere gol all'azione successiva, ma doveva esserci una reazione. Abbiamo condotto e dominato la gara, ma siamo qui a parlare di una sconfitta che fa male per la nostra classifica. Paradossalmente delle ultime partite contro il Bologna questa è quella in cui abbiamo sofferto meno. Bisogna avere più cattiveria nell'ultimo passaggio. Ci servono punti, la classifica è corta. Le scuse sulla stanchezza per la Champions non le voglio perché avevamo tutti i numeri per vincere. Mi preoccupa la non-reazione della squadra dopo un evento negativo. Nelle ultime due partite gli episodi non ci sono girati nel verso giusto".