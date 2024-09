Totti: "Io, Maldini e Del Piero fuori dal calcio perché ingombranti"

Ultime calcio - Francesco Totti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky:

Spalletti ha ammesso i suoi errori. Sono davvero così diversi i ruoli di allenatore e commissario tecnico?

"Sono due lavori totalmente opposti. Un conto è avere i giocatori quotidianamente, un altro una volta al mese per pochi giorni. E' diverso l'allenamento, l'approccio. Io credo Spalletti abbia capito i suoi errori, l'ha anche detto e ora spero possa ripartire da queste vittorie in Nations League".

Voi numeri 10 siete stati chiamati in causa prima l'Europeo, ma non dopo...

"Non è che noi possiamo fare chissà che. Ma magari un consiglio, una battuta, una chiacchierata può far aprire tanti fronti che da solo non riesci ad aprire".

Ti manca non essere nel mondo del calcio?

Sì, un po' mi manca. Ma sto bene ugualmente, ho altri lavori e altre cose da fare. Dovessi però ricoprire una posizione nel calcio dovrebbe essere impegnativa, ma soprattutto importante".

Perché gente come te, Del Piero o Maldini è fuori?

"Perché diventi ingombrante, un nome importante offusca tutto il resto. Però se sei una persona competente e pure importante succede questo. Se non veniamo presi in considerazione, evidentemente si è legati ad altri obiettivi e pensieri".