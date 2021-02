Tottenham, Mourinho: "Vincere l'Europa League anche per la Champions e la Supercoppa"

Ultime calcio - "Non è la Champions, ma è una competizione europea", José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato prima della gara di Europa League contro il Wolfsberger:

Mourinho

"Quando non puoi vincere la Champions o addirittura non la gioca, devi pensare a questa competizione con occhi attenti e mente decisa. Distratti dal West Ham? Mi rifiuto di dirlo, perché se vinci questa competizione hai un posto in Champions, vinci un trofeo importante e giochi la Supercoppa. Ci sono tanti motivi per giocare seriamente, dimenticando la gara di domenica e godendosi ogni minuti che passeranno in campo. Vedremo se l'ultimo che ha vinto il premio Puskas segnerà nello stadio Puskas".