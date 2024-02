Tosto: "Napoli? L’esonero è sempre considerato un fallimento, fossi stato in Calzona ecco cosa avrei detto ai giocatori"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Vittorio Tosto, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Come vivere un cambio d’allenatore? L’esonero è sempre considerato un fallimento, va a discapito del capitano del gruppo che è l’allenatore, quando arriva l’esonero in qualsiasi spogliatoio è vissuto come una sconfitta perchè un singolo paga l’assenza di risultati dell’intero gruppo: è stata una sconfitta la gestione Garcia e lo è stata quella di Mazzarri. Il terzo tentativo ora con Calzona, che conosco dai tempi di Empoli ed è molto stimato: se fossi in lui oggi, prima del Barcellona avrei detto ai ragazzi che il Chelsea dodici anni fa aveva vinto dopo aver cambiato l’allenatore”