Tosto: "Il Napoli ha mollato troppo presto, in Italia sono tutti contro gli azzurri"

Vittorio Tosto è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli è venuto meno nelle partite decisive dopo aver dato tutto in una partita come quella a Bergamo con l'Atalanta. Dopo 1 punto con Fiorentina e Roma si respirava l'aria che si era mollato e nel calcio e nello sport non si fa così. Bisogna lottare fino alla fine, aver mollato è stata la sconfitta principale del Napoli. Qui si lotta contro tutta Italia, la stampa e le grande piazze come Milano e Torino".