Tosto: "Il colpo dell'estate è Di Lorenzo al Napoli! Scudetto? Napoli ed Inter si sono avvicinate alla Juventus"

Vittorio Tosto, procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

La lotta Scudetto sarà aperta fino alla fine?

"Inter e Napoli, in modalità diverse, si sono avvicinate alla Juventus. L'Inter investendo tanto sul mercato e sullo staff tecnico. Il Napoli, invece, attraverso un lavoro sulla tecnica e sulla programmazione nel corso degli anni. Ha preso giocatori di alto livello trasformandoli in campioni come Koulibaly e Mertens".

Qual è il vero grande colpo dell'estate?

"Sono di parte e un patriota, inoltre amo la gavetta. Ecco perché dico che il colpo migliore è Di Lorenzo a Napoli. E non solo perché l'ho scoperto io, ma perché questo è il mio calcio, in cui dietro c'è l'intuizione, il saper dare una chance anche un calciatore di C. Il non rischiare su uno straniero ma puntare sui nostri giovani. E potrà ancora crescere tanto".