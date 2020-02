Tosto: "Gattuso è entrato a gamba testa su ogni calciatore, sta dando tanto al Napoli"

Vittorio Tosto, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Gattuso sta dando tanto al Napoli. Ha valutato i primi 35 giorni, si è messo lì in silenzio, ha osservato ed ha lasciato gestire individualmente la loro posizione. Quando ha capito che questa squadra non è stabile sotto l'aspetto psicologico, ha capito che non si può fidare di nessuno ed è entrato a gamba tesa su ognuno di loro, non si scherza e non si cammina. Si gioca per qualcosa di importante, altrimenti si sta a casa".