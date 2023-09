Tosto: "Ecco cosa mi dissero Foschi e Ancelotti quando gli proposi Di Lorenzo"

Notizie Napoli calcio. Vittorio Tosto, agente ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal.

"Proposi Di Lorenzo a tutti i miei ex club e nessuno fu convinto delle sue possibilità. Dalla Roma al Genoa nessuno volle scommetterci. Parlo anche dei vari Foschi, di Ancelotti e tantissimi altri. C'è chi mi diceva che non fosse un calciatore da grande piazza e invece oggi è il terzino destro migliore della A. Dal Matera al massimo campionato era un bel salto, ma le sue doti erano evidenti a tutti. Solo l'Empoli ebbe il coraggio di scommetterci. Il Napoli dopo l'addio di Insigne non poteva scegliete un capitano migliore. Spalletti si affiderà a lui anche in Nazionale considerando le sue doti e la sua naturale leadership".