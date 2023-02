Tosto: "Di Lorenzo capitano? Spalletti radunò 4-5 veterani dopo la partenza di Koulibaly e disse una cosa"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex terzino del Napoli Vittorio Tosto, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli sta aprendo nuovi scenari sul proprio percorso in campionato ed in Champions League, bisognerebbe ragionare come se fosse un punto di partenza e fare poi il massimo numero di vittorie e punti in campionato: serve completare la stagione giocandosela fino all’ultimo minuto, il Napoli ha dimostrato di poter far qualsiasi cosa ed il punto di partenza è questo.

Spalletti radunò 4-5 veterani dopo la partenza di Koulibaly e gli disse che sarebbe partito, ma voleva nominare capitano Di Lorenzo perchè rispecchiava la linea di società e la sua visione di calcio: i compagni accettarono l’idea e da lì indossò la fascia”