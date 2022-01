Tosto: "Berardi giocatore di assoluto livello, ma il sostituto ideale di Insigne è un altro"

Notizie Napoli calcio. Vittorio Tosto, ex terzino azzurro, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il ritorno di Ghoulam è sicuramente una bella notizia, specialmente dopo tutto quello che ha passato il ragazzo. Il Napoli senza di lui ha perso tantissimo, perchè prima dell'infortunio parlavano di uno dei migliori interpreti nel ruolo.

Berardi come sostituto di Insigne? Mimmo è molto legato al Sassuolo ed è riconoscente alla proprietà neroverde. Per due volte poteva andare via a parametro zero e non lo ha mai fatto, proprio per rispetto al Sassuolo. Lui è una bandiera ed un esempio da seguire per tutti i giovani. Oggi desidererebbe un'esperienza diversa, concordato con la dirigenza del Sassuolo, e se arrivasse al Napoli sarebbe un grandissimo colpo. Io credo che per sostituire Insigne il giocatore perfetto sarebbe stato Boga".