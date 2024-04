Tosto a CN24: "Il Napoli non ha più certezze, non riuscirà a recuperare su chi è avanti"

Ultimissime Calcio Napoli - L'ex Vittorio Tosto è intervenuto ai nostri microfoni durante CalcioNapoli24 Live in onda su CN24 TV:

"Il Napoli va sempre di più verso il basso, ormai la stagione è verso la fine e non ci sarà più tempo per riprendersi. Chi è davanti non riesci più a raggiungerlo, figuriamoci superarlo. Il Napoli affronterà l'Empoli che negli ultimi anno ha dato dispiaceri agli azzurri, è una partita difficile e strana. A prescindere da chi sostituire Mario Rui e Olivera come terzino sinistro serve certezza di prestazione. Oggi il Napoli non ha più certezze nemmeno nei singoli".