Ultime calcio - Domenico Toscano ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato della gara dell'Olimpico tra Roma e Napoli:

“Mourinho userà la partita con il Bodo Glimt per trovare le giuste motivazioni. Ma il Napoli sta dimostrando ancora una volta continuità. Una sconfitta come quella subita dai giallorossi non è facile da analizzare. Può farlo solo chi è dentro queste situazioni”.