Toscana tv, Falciai: "Italiano ha centrato due finali riprendendo una squadra senza identità e gioco"

Giulio Falciai, giornalista di Toscana Tv, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il rapporto tra Italiano e la Fiorentina finirà il prossimo 30 giugno. Italiano ha ripreso una squadra che s'era salvata nelle ultime giornate, che non aveva un'identità e non faceva un bel gioco. L'anno scorso, nonostante i tantissimi impegni, riesce a qualificarsi alla Conference League grazie alla penalizzazione della Juventus, ma soprattutto centra due finali come quella di Conference e di Coppa Italia. Futuro tecnico della Fiorentina? Non credo che dopo Italiano arriverà un tecnico d'esperienza. I nomi più caldi sembrano essere quelli di Palladino, di Aquilani del Pisa e quello di Daniele De Rossi che piace tantissimo a Pradè".