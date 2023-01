Napoli Calcio - “La Juventus non deve avere paura di nessuno, la sola preoccupazione forse è che tutta Italia tiferà per lei affinché il campionato resti aperto ma devono prendersi quel che riusciranno a prendersi senza pensare troppo”. Così Moreno Torricelli, ex difensore della Juventus, intervenuto a Radio Bianconera. E ancora: “Vincere al Maradona significherebbe alzare ulteriormente l’autostima e abbassare quella del Napoli. Ma anche senza vittoria la strada è ancora lunga…”, conclude.