Torricelli: "Per il Napoli la partita con la Juve arriva nel momento giusto, servirà una super prestazione per i bianconeri per vincere"

Ultime notizie calcio Napoli - Moreno Torricelli, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Juventus sta attraversando un buon momento, la sosta natalizia ha fatto molto bene. Prima c’erano risultati ma con prestazioni altalenanti mentre ora i torni stanno contando anche dal punto di vista delle prestazioni. Il Napoli vive una annata particolare ma la rosa è forte perché è rimasta quella degli anni passati, negli ultimi cinque anni è stata la rivale della Juventus. Per Napoli ed il Napoli la partita contro la Juventus arriva nel momento giusto: dopo aver battuto la Lazio ha ritrovato entusiasmo e domenica vedremo un gran bel Napoli e la Juve per vincere la partita dovrà fare una super prestazione. La Juventus ha una squadra con calciatori molto offensivi e quindi quando viene portata sulle difensive soffre un po’. Quando una squadra gioca contro la Juventus solitamente imposta la partita sulle ripartenze ed il Napoli ha ottimi elementi che in contropiede possono far male: Insigne, Callejon… Quello che più mi è piaciuto del Napoli contro la Lazio è stata la capacità di sacrificarsi per la squadra di alcune individualità. Non conoscevo bene Di Lorenzo, mi è piaciuto molto contro la Lazio. Ha grande personalità, è stato continuo e sempre presente. Sono contento per lui e per il calcio italiano”.