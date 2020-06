Ultime notizie calcio Napoli - Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Non mi piace cercare somiglianze, peraltro come terzini destri ultimamente non ci sono stati molti italiani. Però mi sta piacendo molto Di Lorenzo. Anche lui arriva dalla gavetta, dalla categorie inferiori. Ha mostrato tanta personalità e spero possa essere sempre più importante anche per la Nazionale in vista degli Europei".