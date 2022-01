Toronto FC, il presidente: "Insigne? In cima alla nostra lista da quest'estate, cercavo fra gli italiani a scadenza"

Lorenzo Insigne al Toronto è un'idea nata guardando l'Europeo, la scorsa estate. A svelarlo è Bill Manning, patron del Toronto FC. Che ieri ha rilasciato diverse dichiarazioni ai media dopo l'ufficialità dell'acquisto di Lorenzo Insigne.

Insigne Toronto FC, retroscena del presidente

Il presidente del Toronto Fc, Bill Manning, dopo l'ufficialità dell'arrivo di Lorenzo Insigne, ha parlato alla stampa svelando alcuni retroscena:

"In realtà sono andato sul sito web di Transfermarkt e ho consultato la Nazionale italiana per vedere quali giocatori stavano andando a scadenza di contratto. E Lorenzo è stato uno dei pochi giocatori in scadenza di contratto. Ho iniziato ad appuntarmi i calciatori di livello mondiale a scadenza, e che in questo mercato potevano avere un valore. E Lorenzo è stato il primo, in cima a questa lista".