Toronto, Bernardeschi: "Senza Vialli in gruppo non avremmo vinto l’Europeo"

Federico Barnardeschi, ex attaccante della Juve e campione d’Europa con la Nazionale nel 2021, ha parlato a Sky, ricordando Gianluca Vialli:

“Gianluca è stato tutto, ha fatto tantissime cose per tante persone. Mi ritengo molto fortunato ad averlo incontrato e ad aver passato tempo con lui. Era un uomo straordinario. Con le sue parole che usava durante il viaggio per l’Europeo vinto è stata una delle chiavi della vittoria. Quello che ha più toccato tutti noi era che andava oltre e toccava quello che doveva toccare. Senza Gianluca in gruppo quell’Europeo non lo avremmo vinto, per tutto quello che ci ha insegnato e trasmesso”.