L’allenatore del Torino Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la gara col Bologna persa per 3-2. A segno anche Eljif Elmas con un gran gol al debutto in maglia granata:

"Elmas è un giocatore importante, lo ha dimostrato a Napoli. ha avuto un piccolo stop in Germania e ora serve pazienza per l'inserimento: non sul piano tecnico-tattico, ma su quello fisico. Quando è entrato stasera, ha mostrato le sue qualità e sicuramente ci può dare qualcosa in più sotto l'aspetto offensivo".