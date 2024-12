Torino, Vanoli a Dazn: "Contento della prestazione, non del risultato. Napoli squadra forte, è mancata solo una cosa"

Notizie Napoli calcio. Paolo Vanoli, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Torino-Napoli:

“Sono contento della grande prestazione, non del risultato. Volevamo fare questo tipo di partita, avendo pazienza e aggredendo alti il Napoli. Sugli episodi penso che dobbiamo anche andarli a cercare con grinta e determinazione. Nel secondo tempo, poi, abbiamo gestito bene ma non c’è stato il guizzo individuale e non abbiamo avuto il coraggio di puntare e metterla in mezzo perchè sulle seconde palle abbiamo fatto sempre bene. Bravissimi quelli che sono entrati che ci hanno dato qualcosa nell’uno contro l’uno.

Il Napoli è una squadra forte e quando difende bassa e prova a ripartire è difficile. Il momento in cui abbiamo sofferto, infatti, è quanto siamo passati a quattro. Quando fai queste prestazioni, sai chi di fronte hai una squadra importante e completa che si merita il primato. Nonostante il fatto che i ragazzi hanno dato tutti credo che potevamo fare di più”

Guizzi individuali in attacco?: “Io penso che il fiuto del gol un attaccante ce l’ha. Tante cose sono da migliorare sia in attacco che a centrocampo. Anche i dribbling per mettere più palle in mezzo all’area si possono migliorare. Siamo stati bravissimi in tanti momenti ma nell’ultimo quarto d’ora abbiamo messo pochi palloni e abbiamo quindi cercato poco gli episodi”.